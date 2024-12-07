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Bursa'da trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundaki demir dubaya çarptı. Yerinden fırlayan duba, o sırada oturan polis memurunun başına isabet etti. Polis memuru ağır yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı demir duba yerinden fırlayıp, o sırada istasyonun fiyat panosunun önünde oturan polis memuru Bilal Y.'nin başına isabet etti. Polis memuru ağır yaralanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DEMİR DUBA POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Kent meydanı istikametine gitmekte olan Şerafettin S. yönetimindeki 16 AOY 390 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki Davutdede Metro İstasyonu'na geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki çöp konteynerine ve istasyonun girişinde bulunan demir dubaya çarptı.

Bursa'da trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı

Çarpmanın etkisiyle çöp konteyneri yoldan geçen Elmira D.'yi düşürürken, yerinden fırlayan yaklaşık 1 metre uzunluktaki duba, akaryakıt istasyonu fiyat panosunun önünde oturan ve mesai saatleri dışında olan polis memuru Bilal Y.'nin başına isabet etti. Kazada Elmira D. yara almazken, başına aldığı darbe nedeniyle Bilal Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilal Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hafif ticari araç sürücüsü Şerafettin S.'yi gözaltına alındı.

Bursa'da trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari aracın önce çöp konteynerine çarptığı, devrilen konteynerin yoldan geçen Elmira D.'yi düşürdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca; aracın daha sonra çarparak yerinden söktüğü demir dubanın fırlayıp Bilal Y.'ye isabet ettiği de yer aldı.

Bursa'da trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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