BURSA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE CİP ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan İbrahim F. (62) yönetimindeki 16 J 0471 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Ramazan O. (33) yönetimindeki 16 KMR 18 plakalı cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcu Şükrüye F. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
