Bursa'da gerginlik 5 saat sürdü: Jandarma üniformasıyla gözaltına alındılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah mahallesinde meydana gelen olayda mahalle sakinleri, 5 şüpheliyi linç etti. Kaçan şahıslar markete sığındı. 5 saat süren çalışma sonucu marketten çıkarılan şüpheliler gözaltına alındı.

Olay dün akşam 22.00 sıralarında Cerrah mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, iddiaya göre uyuşturucu satışı yapan Y.T.'(26)ye tepki gösterdiler. O sırada kavga çıktı. Kavga sırasında kaçan Y.T. akrabalarının marketine sığındı. Y.T. ve 4 yakını, mahalle sakinlerins baltalarla saldırdırlar. Sayıları kısa sürede artan mahalle sakinleri, 5 şahsı darp etmek için kovalamaya başladılar. O sırada olay yerine çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Markete sığınan Y.T.(26), A.T.(25), N.T(29)., S.T.(35)ve G.T.(40), vatandaşlar tarafından linç edildiler. Olay yerine gelen 100'e yakın Jandarma ve komanda ekibi, 500'e yakın vatandaşı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf ettiler.

JANDARMA ÜNİFORMASIYLA GÖZALTI

5 saat süren ikna yöntemi başarısız olunca, Jandarma ekipleri üniforma giydirdikleri şüphelileri ekip araçlarına alarak karakola götürdüler. Şüphelilerin araca alındığı sırada vatandaşların saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.