Bursa'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gün boyu süren fırtına ve sağanak yağış, Maltepe Mahallesi'nde su birikintilerine ve evin bodrum katının su basmasına neden oldu. Kaldırım taşları da yerinden söküldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gün boyu süren yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Bunun sonucunda, Maltepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 1. Çinko Sokak'taki 3 katlı bir evin bodrum katını su bastı.
Suyun etkisiyle, cadde ve sokaklardaki kaldırım taşları yerinden söküldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.