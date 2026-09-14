Bursa’da evde çıkan yangın söndürüldü

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın dronla havadan görüntülendi.

Yangın, akşam saatlerinde Gölyazı Mahallesi'nde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, evde hasar meydana geldi. Yanan evin Gölyazı Balıkçı Kadınlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurten Aktaş'a ait olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı