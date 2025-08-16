Bursa'da Ev Baskınında 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Ev Baskınında 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen bir kişiye ait evde 330 gram bonzai bulundu. Şüpheli Muhammed A. tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 330 gram bonzai ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle bir kişiyi takibe aldı. Ekipler, savcılık talimatıyla şüphelinin adresine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada mutfak dolabında gizlenmiş halde 330 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Muhammed A. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammed A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
