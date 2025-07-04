Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götürdü: Neden seviyorum ben seni?

Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götürdü: Neden seviyorum ben seni?
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Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götürdü: Neden seviyorum ben seni?
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, kendisini aldattığı iddiasıyla parkta bıçakladığı eşini elektrikli bisikletle eve götürdü. Bir süre sonra eşini yine elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kadının, eşine, "Lanet olsun, neden seviyorum ben seni?" diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir parkta Hanım Z. isimli kadın, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.'yi bıçakla bacağından ve karnından yaraladı.

Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle önce ev sonra da hastaneye götürdü

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE ÖNCE EVE SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaraladığı eşini elektrikli bisikletle evine götüren kadın, kanaması devam edince yine elektrikli bisikletle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle önce ev sonra da hastaneye götürdü

GÖZALTINA ALINDI

Burada tedavi altına alınan Şafak Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Hanım Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 37 yaşındaki ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle önce ev sonra da hastaneye götürdü

"NEDEN SEVİYORUM BEN SENİ" TEPKİSİ

Öte yandan, Hanım Z.'nin, eşine, "İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter, seni sevdikçe g... kalktı. Lanet olsun, neden seviyorum ben seni? Gırtlağını kesmek vardı." diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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