Parkta bıçakladığı kocasını elektrikli bisikletle hastaneye götürdü: Neden seviyorum ben seni?

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir parkta Hanım Z. isimli kadın, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.'yi bıçakla bacağından ve karnından yaraladı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE ÖNCE EVE SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaraladığı eşini elektrikli bisikletle evine götüren kadın, kanaması devam edince yine elektrikli bisikletle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Burada tedavi altına alınan Şafak Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Hanım Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 37 yaşındaki ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"NEDEN SEVİYORUM BEN SENİ" TEPKİSİ

Öte yandan, Hanım Z.'nin, eşine, "İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter, seni sevdikçe g... kalktı. Lanet olsun, neden seviyorum ben seni? Gırtlağını kesmek vardı." diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.