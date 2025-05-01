Bursa'da 'Emeğin Elleri' Fotoğraf Sergisi Açıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Emeğin Elleri' fotoğraf sergisi, emekçilerin yaşamını ve üretim sürecini yansıtan eserlerle izlenime sunuldu. Sergi, 8 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.
Bursa'da "Emeğin Elleri" fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.
Tayyare Kültür Merkezi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, FOTON Derneği Bursa Şubesi tarafından hazırlanan "Emeğin Elleri" adlı fotoğraf sergisi fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Emekçilerin yaşamına, üretim sürecine ve emeğin izlerine odaklanan fotoğraflardan oluşan sergi, ziyaretçilere emeğin estetik ve insani boyutunu yansıtıyor.
Sergi, 8 Mayıs'a kadar merkezin üst salonunda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel