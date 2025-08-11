Bursa'da Elektrikli Motosiklet Üzerinde Hayatını Kaybeden Adamın Kimliği Belirlendi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yol ortasında duran 3 tekerlekli elektrikli motosiklet üzerinde hareketsiz halde bulunan Yusuf Sönmez'in (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Arapzade Mahallesi Santral Yolu Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında yol ortasında duran 16 BRU 254 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsünün hareket etmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İsminin Yusuf Sönmez olduğu belirlenen sürücünün epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Sönmez'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.