Bursa'da akıma kapılma riskine karşı geliştirilen boya elektrik direklerine uygulanıyor

Bursa'da, elektrik kaynaklı kazaları önlemek amacıyla Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ tarafından geliştirilen özel nanokompozit kaplama boya, özellikle yaya ve okul geçitlerindeki elektrik direklerine uygulanmaya başlandı. Proje, elektrik çarpması riskini azaltmayı ve enerji altyapısındaki güvenliği artırmayı hedefliyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından "Temas Gerilimlerinden Korunma Yöntemi Geliştirme Projesi" kapsamında elektrik hatlarında kullanılabilecek yalıtım özellikli nanokompozit kaplama boya geliştirildi.

Elektrik çarpması riskinin azaltılması ve enerji altyapılarındaki güvenliğin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında özellikle yaya ve okul geçitlerinin olduğu alanlardaki elektrik direkleri bu malzemeyle kaplandı.

UEDAŞ AR-GE Direktörü Mehmet Koç, gazetecilere, dağıtım sektöründe AR-GE alanında bir ilke imza attıklarını söyledi.

Zaman zaman elektrik tesislerinde "temas gerilimi" olarak adlandırılan istenmeyen durumların meydana gelebildiğini belirten Koç, "Can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) de desteğiyle sektörümüzde öncü bir proje geliştirdik." dedi.

Koç, geliştirilen yalıtım malzemesinin nanoteknoloji ve özel kimyasallara sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle saha dağıtım kutuları ve aydınlatma direklerinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda uygulamaya başlıyoruz. Yaklaşık 2 bin volt seviyesine kadar dayanıklılık sağlayarak ekstra yalıtım sunmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ve yaşlandırma testlerini dikkate alarak, malzemenin ortalama kullanım ömrünün 10 yıl olduğunu öngörüyoruz."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
