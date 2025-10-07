Bursa'da Eğitim Uçağı Kazası Davasında Yargılama Devam Ediyor

Bursa'da 3 yıl önce Yunuseli Havaalanı yakınındaki yerleşim bölgesine tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu, eğitim pilotu Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili hakkında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar Fevzi A, Cüneyt A. ve Mustafa K. ile kazada hayatını kaybeden pilotların yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen Selim P, olay tarihinde uçuş operasyon müdürü olarak görev yaptığını anlattı.

Olaydan önce kendisinin de aynı uçakla uçuş yaptığını aktaran tanık, bu uçuşta herhangi bir aksaklık hissetmediğini dile getirdi.

Selim P, kaza yapan uçakta daha önce bazı arızalar olduğunu, bunların uçuş defterine yazıldığını sözlerine ekledi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Laçin A. ise olay tarihinde, ilgili şirkette pilot olarak çalıştığını belirtti.

Uçakta sıkıntı olduğunda bunu şirket yetkililerine bildirdiğini aktaran tanık, kendilerine, arızaya rağmen uçuşa ilişkin ısrar edilmediğini, maktul Furkan O'ya da bu konuda bir baskı yapıldığını duymadığını dile getirdi.

Laçin A, uçağa güneşlik takıldığını sonradan gördüğünü, ancak bunun uçağın ağırlık dengesi ve konforunu bozmadığını düşündüğünü ifade etti.

Olay günü kalkış yaptıktan sonra uçağı izlemeye başladıklarını anlatan tanık, uçağın bir süre sonra tırmanıp geri döndüğünü, yaklaşık 60 saniye süren yolculuk sonrasında spin yaptığını ve düştüğünü belirtti.

Laçin A, uçuştan önce teknisyenin ricasıyla motoru çalıştırdığını, sebebini sorduğunda ise sesini duymak istediğini söylediğini ifade etti.

Müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Fevzi A, sanık Mustafa K'nın uçağın fazla yakıt yaktığını söylediğini kabul etmediğini tekrarladı.

Mustafa K, olay günü uçağın fazla yaktığının kendisine söylenmediğini belirterek, uçağın fazla yakmasının meteorolojik nedenlerle de olabileceğini ifade etti.

Sanık ayrıca, uçağın arıza defteri sayfa görüntüsü, uçak malzemelerinin kaza kırımdan sonra doğru koşullarda saklanmadığına dair belgeler ve uçağa ilişkin bazı görüntüleri, mahkemeye sundu.

Cüneyt A. ise önceki savunmalarını tekrar etti.

Sanık avukatları, yeniden bilirkişi ve kusur raporu alınmasını istedi.

Dava konusu olayda sanık, kurum ya da bazı kişilerin kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi kurulundan rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'da 25 Nisan 2022'de Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokağı'nda iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüş, parçalanarak alev almıştı. Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda ayrıca iki araç yanmış, iki evde de hasar meydana gelmişti.