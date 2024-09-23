Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Yenişehir Havaalanı apronuna düşen eğitim uçağında bulunan iki pilot yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmalar başlatıldı.
Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.