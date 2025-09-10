Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Haberler

Bursa Emniyet Müdürlüğü, İzmir'den İstanbul'a düzensiz göçmen taşınacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda yasal kalış hakları bulunmayan 3 göçmeni yakaladı. Araçtaki sürücü gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den İstanbul'a yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşınacağı ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu aracı, İstanbul-İzmir Otobanı Bursa gişelerinde durdurdu.

Araçtaki yasal kalış hakları bulunmayan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin İzmir'den İstanbul'a gitmek için yabancı uyruklu araç sürücüsüyle 12 bin lira karşılığında anlaştıkları öğrenildi.

Farklı kente kayıtlı geçici koruma kimlik belgesi bulunan sürücü gözaltına alındı.

