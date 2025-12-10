Giyilebilir Cyber Robot ile yürüme tedavisi Bursa'da tanıtıldı

BURSA'da Özel Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi bünyesinde kurulan Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesi'nde MS, serebral palsi, omurilik felci, inme hastaları robotik yürüme teknolojisiyle tedavi ediliyor. Düşünce gücüyle çalışan teknoloji sayesinde, adım atmakta bile güçlük çeken hastalar, tedaviyle birlikte yürüyebilecek.

Özel Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi bünyesinde kurulan Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesi'nin tanıtımı düzenlenen toplantıyla yapıldı. Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesinde, MS, serebral palsi, omurilik felci, inme gibi rahatsızlıklar robotik yürüme teknolojisiyle tedavi edildiğini söyleyen Özel Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, "Bu dönüşümün kalbinde Japonya'da geliştirilen Hibrit Yardımcı Uzuv (Hybrid Assistive Limb – HAL) sistemi yer alıyor. Bu sistem yani Hibrit Yardımcı Uzuv, kullanıcının cilt yüzeyindeki biyosinyalleri algılayarak hareket niyetini yorumlayabilen, dünyada ilk kez giyilebilir bir sibernetik dış iskelet olarak geliştirilmiştir. Bu sistem, hastanın sadece hareketini değil, niyetini algılayarak birlikte hareket eder" dedi.

'DÜŞÜNCE GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR'

Cihazın düşünce gücüyle çalışan gelişmiş bir rehabilitasyon teknolojisi olduğunu ve robotik sistemin özellikle sinir, kas iletişimi bozulmuş hastalarda kullanıldığını belirten Prof. Dr. Bilgen, "Adım atmakta güçlük yaşayan kişilerde bu cihaz takıldığında, düşünce gücüyle çalışıyor. Cildinizden aldığı uyarıları beyne iletiyor, oradan yeniden adaleye yönlendiriyor ve yaptığınız hareketi gerçekleştirmeyi sağlıyor. Bu cihaz düşünce sistemiyle çalışan bir cihaz. Yani düşündüğümüz ya da hayal ettiğimiz anda, ne yapmak istediğimizi beynimizde canlandırdığımızda, ekstremitelerin, yani kolların ve bacakların hareketini sağlayan bir teknoloji. Mesela alt ekstremitesini kullanamayan, yürüme zorluğu çeken hastalarda, adım atmakta güçlük yaşayan kişilerde, bu cihaz takıldığında düşünce gücüyle çalışıyor. 'Şu hareketi yapmak istiyorum' dediğinizde, cildinizden aldığı uyarıları beyne iletiyor, oradan yeniden adaleye yönlendiriyor ve yaptığınız hareketi gerçekleştirmeyi sağlıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE SADECE BİRKAÇ YERDE VAR'

Robotik tedavinin, hastanın tahrip olan ya da işlevini kaybeden nöronlarını onararak zaman içerisinde aktif hale getirdiğini söyleyen ve cihazın Bursa'daki tek örnek olduğuna dikkat çeken Bilgen, "Türkiye'de de sadece birkaç yerde var. Çok güncel bir cihaz. Yazılımı yaklaşık 20 yıl önce ortaya çıkan ve sürekli geliştirilen bir teknoloji. Kısmet oldu, artık biz de hastanemizde kullanıyoruz. Hastalarımıza büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Robotik ünitenin iyileşme sürecini hızlandırdığını da vurgulayan Bilgen, ileri derecede kayıp yaşayan ve artık yürüyemez denilen hastalarda bile beklenmeyen düzeyde iyileşmeler sağlandığını belirtti.

