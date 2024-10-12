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Bursa'da Dünya Artrit Günü Etkinliği

Bursa'da Dünya Artrit Günü Etkinliği
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Bursa Uludağ Üniversitesi Romatoloji Kliniği, Dünya Artrit Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirerek eklem romatizması ile ilgili muayene ve bilgi sunumu gerçekleştirdi.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Romatoloji Kliniği, halk arasında eklem romatizması ya da iltihaplanması olarak bilinen ve pek çok alt tipi olan artrit hastalığı hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Kurulan stantta hastaların ön muayenesi de yapıldı.

12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlar bilgilendirilirken, taşınabilir ultrason cihazı ile de muayeneleri gerçekleştirildi. Eklemlerde kızarıklık ve iltihaplanma anlamına gelen ve halk arasında romatizma olarak bilinen yaygın hastalığın, geç teşhis edildiğinde sakatlıklar ve iş gücü kayıplarına yol açabileceğini söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Pehlivan, iltihaplı romatizma hastalıklarının sadece eklem ve kasları değil, aynı zamanda akciğer, kalp, beyin gibi hayati organları da etkileyebileceğini belirtti. Erken tanının önemine dikkat çeken Pehlivan, "Artrit denince sadece eklem ağrıları akla geliyor. Ancak bu hastalık şişlik, kızarıklık ve fonksiyon kaybı gibi belirtilerle de kendini gösterir. Bu tür şikayetleri olan hastaların, erken tanı alması büyük önem taşımaktadır. Sık görülen kas ve iskelet hastalıkları, erken teşhis edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Her 100 erişkin bireyden 5'inde bu tür hastalıklar görülebilir. Bursa gibi 3 milyon nüfuslu bir şehirde ise yaklaşık 150 bin kişi bu hastalıklardan muzdarip olabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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