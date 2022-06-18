- Bursa'da Derya Bedavacı rüzgarı

BURSA - Bursa'da sahne alan Derya Bedavacı unutulmaz bir gece yaşattı.

'Deme', 'Bana Bunu Yapma' adlı şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Derya Bedavacı Bursalı sevenleri ile buluştu. Geniş repertuarı ve tarzıyla ile göz dolduran ünlü Sanatçı hit olmuş şarkılarını sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Derya Bedavacı; "Bu yaz da tüm şehirlerde sevenlerimle buluşacağım. Ben sahnede olmadığım gün mutsuz oluyorum. Sahne benim en huzur mutlu olduğum yer." dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Derya Bedavacı, Bursalılara unutulmaz bir müzik keyfi yaşattı.