Bursa'da dereden geçirilmeye çalışılan traktör devrilince suda mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı
Yenişehir ilçesinde traktörle dereden geçmeye çalışan 10 işçi, aracın devrilmesi sonrası suya düşerek mahsur kaldı. AFAD ve diğer ekipler, işçileri vinç yardımıyla kurtardı. İşçilerin sağlık durumları iyi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dereden geçirilmeye çalışılan traktör devrilince suya düşen 10 işçi kurtarıldı.
Kocasu Deresi'nden traktörle geçmeye çalışan 10 işçi, aracın akıntıya kapılıp devrilmesi üzerine suda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, vinç yardımıyla işçileri dereden çıkarıp güvenli alana taşıdı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın