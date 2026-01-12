Haberler

2 metre yükseklikten dere yatağına düşüp öldü

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 metre yükseklikten dere yatağına düşen 53 yaşındaki Hüseyin C., olay yerinde hayatını kaybetti. Son bir ayda bölgede düşme sonucu yaşamını yitiren üçüncü kişi olduğu öğrenilen Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BURSA'da 2 metre yükseklikten dere yatağına düşen Hüseyin C. (53), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Gökdere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 metreden dere yatağına düşen kişinin Hüseyin C. olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı bölgede son 1 ay içerisinde 3 kişi düşmeye bağlı olarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
