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Bursa'da Deprem Tatbikatı ve Kültürel Miras Çalıştayı

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Bursa'da 6 Şubat Depremlerinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı kapsamında düzenlenen tatbikatta, Birinci Murad Hüdavendigar Külliyesi'nde olası bir deprem senaryosu doğrultusunda afetzedelere müdahale ve kültür varlıklarının korunması üzerine uygulamalar gerçekleştirildi.

Bursa'da 6 Şubat Depremlerinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı kapsamında, Birinci Murad Hüdavendigar Külliyesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Bursa İl AFAD Yerleşkesi'nde 6 Şubat Depremlerinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk gününde, AFAD, Kültür Turizm Bakanlığı, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Erzurum ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulları, Bursa Dünya Miras Alanı Başkanlığı ve yerel yönetim temsilcileri sunum gerçekleştirdi.

Programa, Bursa Uludağ Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Koruma Kurulu ve ilçe belediyeleri temsilcileri de katıldı.

Çalıştayın ikinci gününde ise Uluabat Fayı'nda meydana gelebilecek bir deprem senaryosu kapsamında Birinci Murad Hüdavendigar Külliyesi'nde tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, afetzedelere müdahalenin yanı sıra, zarar gören taşınabilir kültür varlıklarının tahliyesi için afet ekipleri ile kültür varlığı uzmanlarının koordineli müdahale yetkinliği geliştirildi.

Tatbikatla kültürel miras alanlarında özel müdahale yöntemleri test edildi.

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Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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