Haberler

Bursa'da Gemlik merkezli bölge düzeyi deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Bursa'da Gemlik merkezli bölge düzeyi deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem senaryosuyla müdahale çalışmaları yürütüldü. 23 afet çalışma grubunun katıldığı tatbikatta, kurumlar arası koordinasyon güçlendirildi ve kriz yönetimi süreçleri test edildi.

Bursa'da, olası bir büyük depreme hazırlık kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Gemlik merkezli bölge düzeyi deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata 23 afet çalışma grubu katıldı.

Senaryoya göre, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığı varsayımıyla müdahale çalışmaları yürütüldü.

Etkilenen ilçelerde kaymakamlar başkanlığında ilçe afet koordinasyon merkezleri kuruldu. Tatbikat, mobil koordinasyon merkezinden yapılan canlı bağlantılarla ilçe merkezleriyle eş güdüm içinde yönetildi.

Tatbikat kapsamında, arama kurtarma ekipleri öncelikli enkazlara sevk edilirken sağlık hizmetlerinde Hastane Afet ve Acil Durum Planları devreye alındı, sahra hastanelerinin kurulumu senaryo dahilinde başlatıldı.

Güvenlik, trafik, enerji, haberleşme, barınma, beslenme ve lojistik hizmetlerine yönelik çalışmalar da test edildi.

Yapılan tatbikatla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale hızının artırılması, karar alma ve kriz yönetimi süreçlerinin gerçekçi koşullar altında test edilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Polislerle böyle alay ettiler! Koşarken bir anda yere düştü

Polisle böyle alay ettiler! Vatandaşa doğru koşarken kayıp düştü
Bebek Otel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi

Ekipler şafak vakti kapıya dayandı! Ünlü otelde yıkım