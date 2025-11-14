Haberler

Bursa'da Denetimli Serbestlik Kapsamında Okul Yenileme Çalışması

Bursa'da Denetimli Serbestlik Kapsamında Okul Yenileme Çalışması
Güncelleme:
Bursa'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler, Kazım Karabekir İlkokulu'nda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Okul, kamu yararına yapılan çalışmalarla eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Bursa'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler, okulda temizlik, bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu'nda kapsamlı bir temizlik, bakım, onarım ve tadilat çalışması yapıldı.

Yaklaşık 1 yıldır atıl durumda olan okul binası, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koruma kurulu kararı doğrultusunda, ara tatil sürecinde programa alınarak kamu yararına çalışan yükümlüler tarafından baştan sona yenilendi.

Çalışma kapsamında, 22 derslik, kantin, sınıflar ve bahçe alanı detaylıca temizlenip yıkanarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Çalışmalar, yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazanılmasına katkı sunarken, kamu kurumlarına da önemli ölçüde destek sağladı.

Toplum yararına yürütülen bu tür projelerin artarak devam edeceği, bir sonraki temizlik programının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
