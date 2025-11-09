Bursa'da Dalış Faciası: Genç Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalış yapan 25 yaşındaki Emirhan Aydın, yüzeye çıkmadı ve boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtaramadı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dalış yapan genç, boğularak hayatını kaybetti.
Emirhan Aydın (25), Marmara Denizi Kumla Mahallesi mevkiinde dalış yaptıktan sonra yüzeye çıkmadı.
İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel