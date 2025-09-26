Bursa'da Çok Yönlü Eğitim Sunan İmam Hatip Lisesi

Bursa'da eğitim veren Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi, imam hatip programının yanı sıra fen ve sosyal bilimler, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve musiki programlarıyla öğrencilerine çok yönlü eğitim sunuyor.

2012'de açılan ve 2013'te Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki binasına taşınan lise, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarında program çeşitliliğini artırmak amacıyla 2020'de fen ve sosyal bilimler proje okulu yapıldı.

Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi, 5 yıldır özel yetenek sınavıyla musiki bölümüne, 4 yıldır da yine özel yetenek sınavıyla geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümüne öğrenci kabul ediyor.

Bu eğitim döneminde musiki bölümünde 60, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümünde 105, fen ve sosyal bilimler programında 405 olmak üzere okulda üç alanda 570 öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrenim sunan okulda fen ve sosyal bilimler programlarındaki öğrenciler, TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi yarışmalara katılarak gelecekteki mesleklerine yönelik tecrübeler ediyor.

"Kendi yeteneklerini keşfeden nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Okul müdürü Yunus Akkoç, AA muhabirine, okulun imam hatip programının yanı sıra fen ve sosyal bilimler, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanlarında sunduğu eğitimle dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü niteliklere uygun öğrenciler yetiştirmeye gayret ettiklerini anlatan Akkoç, "Lise eğitimini en iyi şekilde alan, sanat, spor, eğitim ve teknoloji alanında kendini geliştiren, becerilerini ön plana çıkarıp kendi yeteneklerini keşfeden nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Akkoç, fen ve sosyal bilimler alanından mezun olan öğrencilerin üniversitelerin mühendislik, hukuk gibi fakülteleri kazandığını, musiki bölümünden mezun olan öğrencilerin konservatuvara yerleştiğini, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümünden ise bu yıl mezun vereceklerini kaydetti.

"Kültür ve medeniyetimizin müziğini tanıtıyoruz"

Musiki bölümü bünyesinde kurulan koronun yurt içinde ve yurt dışında birçok konser verdiğini belirten Akkoç, şöyle devam etti:

"Müzik insanlığın ortak dili. Biz Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve dini musiki alanında öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu alanda eserler icra ediyoruz. Bu alanda öğrencilerimiz yurt içinden, yurt dışından birçok konserlere katıldı ve katılmaya da devam ediyor. Okulumuza ait besteler, güfteler ve değişik alanlardaki icraları mevcut. Türkiye'ye örnek bir okul olarak kültür ve medeniyetimizin müziğini herkesle buluşturmaya gayret ediyoruz."

Akkoç, okul olarak sanat ve müziğin yanında teknolojiyle de ilgilendiklerini, TEKNOFEST kuşağının yetişmesine öncülük etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Okulun TEKNOFEST takımının geçen yıl Kahramanmaraş'ta insansız hava araçları kategorisinde Türkiye dokuzuncusu olduğuna dikkati çeken Akkoç, "Önümüzdeki senelerde de önemli bir projeyle yine tekrar TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi değişik alanlardaki yarışmalara katılacağız. Öğrencilerimiz için sanat, müzik, teknoloji, fen ve sosyal bilimler ile sosyal etkinliklerle dolu bir okul iklimi oluşturmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrenciler okulun eğitim sisteminden memnun

Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Zehra Nur Albay, okulda akademik ve sanatsal anlamda kendini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Okulda akademik eğitimin dışında yetenek ve ilgiye göre sanat eğitimi de aldıklarına değinen Albay, "Yetenek veya kültürel açıdan kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için okulumuz gerçekten çok büyük bir örnek." dedi.

Musiki Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Ahmet Yekta Köse ise müzik üzerine teorik eğitimin yanı sıra enstrüman çalmayı da öğrendiklerini belirtti.

Öğrenim gördüğü bölümden mezun olan birçok arkadaşının konservatuvarı kazandığını dile getiren Köse, "Hedefim Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünü kazanmak. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser verdik. Bu konserler sayesinde yurt dışını görme fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.