Bursa'da Buğdayını Biçtirip Hayvan Yemi Olarak Satmaya Başlayan Çiftçiler: "Böyle Bir Taban Fiyatı Olmaz, Biz Artık Elleri Kolları Kaldırdık"

DİLAN KUTLU

Artan maliyetlerin üstüne buğday fiyatlarının açıklanmaması, çiftçiyi zor durumda bıraktı. Bursa Karacabey'de bazı çiftçiler buğday hasadına 1 ay kalmasına karşın ekinlerini ot olarak satmaya; bazıları da sözleşmeli domates üretimi yapmak için buğdayını biçtirmeye başladı. Çiftçi Nazmi Ergen, maliyetleri karşılayamadıkları için buğdayı silaja verdiklerini belirterek, "Dışarıdan buğday alıyorlar 6 bin küsur lira. Bize geldi mi 4 bin lira. Böyle bir taban fiyat olmaz, biz artık elleri kolları kaldırdık" dedi.

Hayat pahalılığı ve artan maliyetler, üreticilerin sıkıntılarını günden güne artırıyor. Bursa Karacabey'de çiftçiler, maliyetleri karşılayamadığı için hasadı beklemeden buğdaylarını hayvan yeminde kullanılmak üzere biçtirmeye başladı.

"MALİYETLERDEN BÜTÜN BUĞDAYLARI SİLAJA VERDİK"

Karacabeyli çiftçi Nazmi Ergen, 120 dönümlük buğday tarlasını biçerek kilosunu 75 kuruşa sattığını söyledi. Ergen, şöyle konuştu:

"Şu anda buğdayımızı silaja biçtirdik. Maliyetleri karşılayamadığımızdan, borçlu olduğumuzdan bütün buğdaylarımızı silaja verdik. Bu 120 dönüme tekabül etmektedir. Benim gibi bir sürü çiftçi buğdaylarını Karacabey Ovası'nda silaja vermektedir. Bunun yanında bizim Tarım Kredi'ye, bankalara borcumuz var. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, bunun tohum fiyatının 4 bin 500 lira 5 bin civarında. Bunun şu anki alım fiyatları da 5 bin liranın altında. Diğer tarlalarımızın da maliyetlerini karşılamak için buradan bunları silaja vermek zorundayız. Biz zordayız. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bize yardımcı olmanızı temenni ediyoruz. Bu çırpınışlarımızı da duyunuz diyorum.

"TARIM KREDİ KURULUNDAYIM, BÜTÜN KREDİLERİN LİMİTİ DOLU"

Gübre fiyatları maalesef 700 liranın üzerinde. Kök gübresi 430-460 lira. Kendim de aynı zamanda Tarım Kredi Yönetim Kurulu'ndayım. Bunu da görüyorum. Mazot fiyatları 22-23 lira civarında. Bütün kredilerin de limitleri dolu. Çiftçilerin şu anda alma güçleri de yok. Herkes dışarıdan temin etmeye çalışıyor. Bu da elindeki buğdayı satıp kendine biraz sermaye yaparak döndürmeye çalışıyor, ama nereye kadar? 75 kuruşa silaja buğdaylarımızı veriyoruz. Dışarıdan buğday alıyorlar, 6 bin küsur lira. Bize geldi mi? 4 bin lira buğday. Böyle bir taban fiyat olmaz, biz artık elleri kolları kaldırdık. Hırsızlık aldı başını gidiyor. Bir de malımıza sahip çıkamıyoruz. Elektrik aletlerimiz sürekli çalınıyor. Devlet nerede? 120 dönüm buğday biçtim silaja ve hiçbir şey kalmıyor."

"ÇİFTÇİ 75-80 KURUŞTAN SATIP NAKİTE MAZOT VE GÜBRE ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Karacabey'de çiftçilik yapan Seçim Gezegen ise ANKA Haber Ajansı'na yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:

"Burası bir buğday tarlası. Çiftçi bunu hayvan yemi olarak satmasa 1,5 ay sonra tane olacak bunlar. Çiftçilerin girdilerinin çok yüksek olmasından dolayı çiftçi şu an bunu 75-80 kuruştan (kilosu) satıp nakite dönüp mazot ve gübre almaya çalışıyor. Takriben dönümüne burası iki ya da üç dönüm arası yapacak. 2 bin lira 2 bin 500 lira almak için burayı biçiyor. Çiftçinin 1,5 ay bekleyebilse buradan kazanması çok mümkün.

Karacebey Ovası'nda mevcut buğdayların şu ana kadar yüzde 80'i hayvan yemi olmuş durumda. Karacabey Ovası'nda un yapmak için buğday maalesef çok kalmadı. Ben Karacabey'de bir çiftçi olarak bu durumdan endişeliyim. Çiftçinin elinde nakit yok. Nakite dönmek için şu anda yarı fiyata biçiyor ve tekrar arazisine başka bir ürün ekerek şansını denemeye gidecek. Hasada gelmiş buğday biçiliyor."