Borç Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nevzat G. (40), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Cahit A. (36) ile araya girmek isteyen kendi eşi Aysel G.'yi (35) bıçakla yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Huzur Mahallesi 10'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Cahit A., eniştesi Nevzat G. ile konuşmak üzere evine gitti. İddiaya göre; enişte ile kayınbirader arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Nevzat G., mutfaktan aldığı bıçakla kayınbiraderini bacağından yaraladı. Eşi ile ağabeyini ayırmaya çalışan Aysel G. de elinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tarafları polis ekipleri ayırdı. Nevzat G. gözaltına alınırken, Cahit A. ile kardeşi Aysel G., ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.