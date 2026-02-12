Haberler

Borç Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kayınbiraderine bıçakla saldıran Nevzat G., araya girmeye çalışan eşini de yaraladı. Olayda iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nevzat G. (40), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Cahit A. (36) ile araya girmek isteyen kendi eşi Aysel G.'yi (35) bıçakla yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Huzur Mahallesi 10'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Cahit A., eniştesi Nevzat G. ile konuşmak üzere evine gitti. İddiaya göre; enişte ile kayınbirader arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Nevzat G., mutfaktan aldığı bıçakla kayınbiraderini bacağından yaraladı. Eşi ile ağabeyini ayırmaya çalışan Aysel G. de elinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tarafları polis ekipleri ayırdı. Nevzat G. gözaltına alınırken, Cahit A. ile kardeşi Aysel G., ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
