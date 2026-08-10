Bisikletli Ormanda Mahsur Kaldı, AFAD ve Jandarma Kurtardı
Bursa'nın Kestel ilçesinde bisikletiyle çıktığı ormanlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Bursa'nın Kestel ilçesinde bisikletiyle çıktığı ormanlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kemal Kuşoğlu, Alaçam Mahallesi Saitabat Şelalesi yatağı istikametindeki Ushum Vadisi yakınlarında bisikletiyle araziye çıktığını, yiyeceğinin bittiğini ve tansiyonunun yükseldiğini belirterek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu Kuşoğlu'na ormanlık alanda ulaşıldı.
Kuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.