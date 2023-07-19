Bursa'da bir kişi kayboldu, arama çalışmaları başlatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Osman Altınkardeşler adlı bir kişinin kaybolması üzerine kardan ve denizden arama çalışmaları başlatıldı. Altınkardeşler'in epilepsi hastası olduğu belirtildi.