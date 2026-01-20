Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yakınları tarafından haber alamayan 38 yaşındaki Ş.K. evinde ölü bulundu. Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Sağlık ekipleri, Ş.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Ş.K'den (38) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için eve girdi.
Ş.K'yi yatağında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Ş.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ş.K'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel