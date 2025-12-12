Bursa'da dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
Bursa'da, siber suçlar kapsamında bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan bir yabancı uyruklu şüpheli, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Türkiye genelinde 50'den fazla mağdurun bulunduğu olayda, şüphelinin evinde dolandırıcılık amacıyla kullanılan dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçuyla ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şikayetlerin bulunduğu ve Türkiye genelinde 50'den fazla mağdurun olduğu olayda, yapılan çalışmalar sonucunda, eylemleri gerçekleştiren yabancı uyruklu şüpheli E.A. tespit edilmiş, savcılık makamınca verilen talimatlar doğrultusunda şüphelinin evinde yapılan aramada, dolandırıcılık amacıyla kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. Dosya kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."