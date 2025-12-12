Haberler

Bursa'da dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, siber suçlar kapsamında bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan bir yabancı uyruklu şüpheli, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Türkiye genelinde 50'den fazla mağdurun bulunduğu olayda, şüphelinin evinde dolandırıcılık amacıyla kullanılan dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçuyla ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şikayetlerin bulunduğu ve Türkiye genelinde 50'den fazla mağdurun olduğu olayda, yapılan çalışmalar sonucunda, eylemleri gerçekleştiren yabancı uyruklu şüpheli E.A. tespit edilmiş, savcılık makamınca verilen talimatlar doğrultusunda şüphelinin evinde yapılan aramada, dolandırıcılık amacıyla kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. Dosya kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title