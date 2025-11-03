Haberler

Rus uyruklu sevgilisini 75 bıçak darbesiyle öldürdü

Güncelleme:
Bursa'da Rus uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova, tartıştığı Azerbaycanlı sevgilisi S.M. tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hastanede öldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., Khalılova'yı bıçaklamaya başladı.

Sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

KOMŞULAR EVDEN GELEN SESLERE KOŞTU

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arzu Khalılova'nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
