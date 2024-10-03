Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Y.Ç, 16 yaşındaki H.B.'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli Y.Ç, polis merkezine giderek teslim oldu.
Cumalıkızık Mahallesi Korusu mevkisinde, Y.Ç. (15) ile H.B. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç, bıçakla H.B'yi yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Y.Ç, polis merkezine giderek teslim oldu.