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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1245'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercan E. ile Erkan Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Erkan Y., yanındaki bıçakla Ercan E.'yi sağ bacağından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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