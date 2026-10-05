Bursa'da BBB Başkanı Bozbey'in de aralarında olduğu 63 sanığın davası yarın sürecek

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Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin konferans salonunda kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

İtirafçı Emin A'nın avukatı, mahkemeye dilekçe sunarak müvekkili adına koruma talebinde bulundu.

Hazır olan tanıkların dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen Mustafa Bozbey'in, dosyaya imar kirliliği için yeni sunulan bilirkişi raporunu eleştirdiği ve itirazlarını bildirdiği öğrenildi.

Duruşma, diğer sanıklar, avukatları ve bazı tanıkların dinlenilmesiyle yarın devam edecek.

Kaynak: AA