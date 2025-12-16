Haberler

Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir süredir haber alamayan yakınları tarafından evlerinde ölü bulunan baba Nazmi Aybey ve kızı Kübra Aybey'in cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı baba ve kızı evlerinde ölü bulundu. Yakınları gözyaşı dökerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Nazmi Aybey (55) ile kızı Kübra Aybey'den (28) bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları Kübra Aybey'i ise yatakta hareketsiz halde, baba Nazmi Aybey'i ise çatı katında asılı halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nazmi ve Kübra Aybey'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

