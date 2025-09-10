Bursa'da Azerbaycan Günleri Etkinlikleri Başlıyor

Bursa'da "Azerbaycan Günleri" kapsamında Karabağ Zaferi'nin 5. yıldönümü ve Azerbaycan halk şairi Bahtiyar Vahabzade'nin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bursa Azerbaycan Denince Derneği (GİM AZDER) tarafından "İki devlet, tek millet" şiarıyla düzenlenecek etkinlikler, 25-28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kentte, 25 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyulmasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında aynı gün Haydar Aliyev Parkı'ndaki anıta çelenk bırakılacak ve Bahtiyar Vahabzade Türk Dünyası Hatıra Ormanı'nın açılışı gerçekleştirilecek, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik ve fuar açılışı yapılacak.

Bursa'nın tarihi yerleriyle Söğüt ve Çanakkale'ye düzenlenecek gezilerin yanı sıra Osmangazi Meydanı'nda Mübariz Aliyev saz konseri olacak, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Projenin koordinatörü ve Dernek Başkanı Hüseyin Gözeloğlu, yaptığı açıklamada, etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Valiliği'nin iş birliğiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Programa, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Karacabey belediyelerinin destek verdiğini belirten Gözeloğlu, etkinliğe Türk devletlerinden ünlü şairler, yazarlar, kültür ve sanat insanlarıyla STK temsilcilerinin katılacağını aktardı.