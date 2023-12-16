Üye Girişi
Haberler

Bursa'da aşırı hız nedeniyle otomobil çay'a uçtu: 4 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprünün demir korkulukları parçalayıp, yaklaşık 7 metreden Nilüfer Çayı'na uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprünün demir korkulukları parçalayıp, yaklaşık 7 metreden Nilüfer Çayı'na uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi, Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Orhaneli ilçesinden kent merkezi istikametine ilerleyen Aydın Kayır yönetimindeki 16 N 0219 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demir korkuluklarını parçalayıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten Nilüfer Çayı'na uçtu. Çaya uçan otomobil demir yığınına dönerken, araçta sıkışan Damla Ceylan ile sürücü Aydın Kayır, Muharrem Nari ve Hatice Yöne, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda Afad, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Damla Ceylan'ın kurtarılması için çalışma başlatırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 3 kişi ise çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri istinat duvarından çaya merdivenle inerek otomobilde sıkışan Damla Ceylan'ı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Damla Ceylan, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Damla Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aydın AFAD Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 16 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi? Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi? Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)? Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak? 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (16 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 16 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti Ömer ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title