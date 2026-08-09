Bursa'da Asayiş Uygulaması: 21 Aranan Kişi Yakalandı

BURSA'da polis ekiplerince Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranması olan 21 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde sabit yol, hareketli yol ve umuma açık iş yeri uygulaması yapıldı. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, KOM, Narkotik, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden ekipleri katıldı. Sabit ve hareketli yol uygulamalarında 2 bin 468 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlarından aranan 21 kişi yakalandı. Uygulama noktalarında bin 123 aracı kontrol eden ekipler, 20 sürücüye farklı kabahatlerden toplam 388 bin 803 TL cezai işlem uyguladı. Yasadışı kaldığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu kişi de yakalanarak ilgili birime teslim edildi. Umuma açık iş yeri uygulamasında ise 67 iş yeri denetlendi; 3 iş yerine mesul müdür bulundurmamaktan idari işlem uygulanırken, ruhsatsız olduğu belirlenen 1 iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı. Bir iş yerinde 4207 sayılı kanuna muhalefet edildiği tespit edilerek gerekli idari işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı