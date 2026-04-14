Bursa'da işyerindeki asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında 17 yaşındaki Fırat S., asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Cerrah Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında Fırat S. (17), 3. kattan zeminde bulunan asansörün üstüne düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadir İnci