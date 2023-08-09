Bursa'da aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bisikletli çocuğa araba çarptı. Çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Şehit Hakan Tağmaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan Sindirella Çocuk Parkı'nın önünde bisikletiyle gezen Süleyman Aydoğdu'ya (13), ara yoldan çıkan 16 JU 981 plakalı araç sürücüsü R.Ç. çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Süleyman Aydoğdu Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.