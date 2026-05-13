Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. Bina içerisindeki dumanın tahliye edilmesi için çalışmalar sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı