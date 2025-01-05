Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sinir krizi geçiren yeğen, alışveriş merkezinin önünde yüzlerce kişinin arasında amcasını defalarca bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kanlar içinde yere yığılan amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE KALKTI

Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösteren vatandaşlar, linç etmeye kalktı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Z.'nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü.