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Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

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Bursa'nın sinir krizi geçiren yeğen, yüzlerce kişinin arasında amcasını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sinir krizi geçiren yeğen, alışveriş merkezinin önünde yüzlerce kişinin arasında amcasını defalarca bıçakladı.

Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Kanlar içinde yere yığılan amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE KALKTI

Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösteren vatandaşlar, linç etmeye kalktı.

Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Z.'nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü.

Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bir anlık öfke nelere maal oluyor

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

İdam idam idam

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