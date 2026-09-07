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Orhangazi'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Orhangazi'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ağaca çarparak yanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ağaca çarparak yanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Hakan Akşit idaresindeki 06 JRU 49 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak zeytinliğe girdi.

Ağaca çarpan araç bir süre sonra alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Abdullah Akşit (73) hayatını kaybetti.

Araçtan yaralı çıkan sürücü Akşit ile H.A, N.G, G.A. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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