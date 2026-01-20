Haberler

Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, ağaca çarpan otomobildeki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil ekipler, yaralılara müdahale etti.

Ortaköy Mahallesi'nde Selahattin Y. yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazanın ardından otomobildeki 4 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki Şilan Kızılveren ve Sena Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilin sürücüsü Selahattin Y. ve Onur C. ise sıkıştıkları yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
