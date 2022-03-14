"TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Bölge Yarışması" başladı

BURSA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bursa Bölge Yarışması, Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) ev sahipliğinde başladı.

BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde üç gün devam edecek ve 12 dalda 100 projenin izlenime sunulduğu yarışma ve serginin açılış töreni yapıldı. Mete Cengiz Kültür Merkezi Fuaye Alanında kurulan stantlarda Bursa Çanakkale, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir'den gelen öğrenciler, projelerini ziyaretçilere tanıtıyor.

TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, serginin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün devam edecek etkinliğe Çanakkale, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bursa'dan lise öğrencilerinin danışmanlarıyla birlikte katıldığını söyledi.

Yarışmaya biyoloji, fizik, kimya, matematik, değerler eğitimi, tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji gibi 12 alandan projelerin katıldığını belirten Özkan, "Öğrencilerimiz kurulan stantlarda projelerini anlatıyor. Daha sonra bu projelerin bir değerlendirme süreci olacak. Jüri üyelerimiz gün içinde öğrencilerimizi dinleyerek projelerle ilgili puanlamalar yapıyorlar. Perşembe günü 18 tane birinci belirlenecek. İlgili alanlarda ikinci ve üçüncülük kontenjanları da var. Öğrencilerin değerlendirmesi tamamlandıktan sonra Türkiye finaline gidecek projeler belirlenecek. Keyifli bir süreç. Öğrencilerin özellikle proje kültürünü öğrenmeleri ve böyle bir deneyimi kazanmaları açısından çok önemli." diye konuştu.

Özkan, bu projeleri daha sonra geliştiren, patent alan ve literatüre katan çok sayıda örnek çalışmanın olduğundan bahsederek, "Öğrencileri yüreklendiren çalışmaların ve akademisyen desteklerinin olduğu bir süreci burada gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz de bu etkinliklerle hayata bakış açılarını değiştiriyorlar. Öğrencilerle birlikte olmak çok güzel. İlgi alaka çok iyi. Özellikle bizim bölgemizde yoğun bir katılım var. Geçen yıl pandemiden dolayı bu etkinliği çevrimiçi gerçekleştirmiştik. Bu etkinliğin yüz yüze yapılması için hem öğretmenlerimizin hem idarecilerimizin hem de öğrencilerimizin çok büyük bir isteği oldu. Yüz yüze olunca daha fazla etkileşim oluyor. Bunun çok güzel yönlerini şimdi görüyoruz. Hepsi çok mutlu, yoğun bir katılım var." açıklamasında bulundu.

Açılışa katılan akademisyen ve ziyaretçiler de stantları gezerek öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı.