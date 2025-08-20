Bursa'da 6 Yaşındaki Çocuk İznik Gölü'nde Kayboldu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren Erhan Çetin (6) kayboldu. Çetin için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde İznik Gölü Orhangazi Sahili'ndeki pompa istasyonu yakınında meydana geldi. Bilecik'ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için bir tesise gelen Erhan Çetin, iddiaya göre serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Çetin'in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde kaybolan Erhan Çetin için arama çalışma başlatılırken, olay yerine Mudanya Deniz Polisi'ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildiği öğrenildi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),