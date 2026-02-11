Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu.

Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde oğlu M.B.G. (5) ile denize atlayan S.G. (30), bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.

Anne S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Oğlunu denize bırakıp çıktığını itiraf etmiş

S.G'nin polis sorgusunda, psikolojik problemlerinin olduğunu, Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nden Mudanya'ya gezmek için geldiğini, deniz kenarında yürürken oğlu M.B.G. ile denize girdiğini ve bir süre sonra onu denizde bırakarak çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

"Kasten öldürme" suçundan gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan S.G, adliyeye sevk edildi."

S.G'nin savcılık sorgusunun ardından Bursa Şehir Hastanesi bünyesindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine yatırılmasına karar verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen M.B.G'nin cesediyle ilgili otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Denize gidiş anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bu arada S.G'nin ve oğluyla denize gidişi ve tek başına geri dönüşü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir binanın güvenlik kamerası görüntülerinde S.G'nin, M.B.G'nin elinden tutarak Güzelyalı Yat Limanı'na doğru yürüdüğü, yaklaşık 30 dakika sonra ıslak kıyafetler ve üzerindeki yeleği olmadan tek başına geri döndüğü anlar yer alıyor.