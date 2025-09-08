Haberler

Bursa'da 5 Yaşındaki Çocuk 3. Kattan Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede ailesiyle ikamet eden Suriye uyruklu Ayea A. (5), balkondan dışarıyı seyrettiği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
