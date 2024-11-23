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Bursa'da 42 yıllık eğitimci alkışlarla emekliliğe uğurlandı

Bursa'da 42 yıllık eğitimci alkışlarla emekliliğe uğurlandı
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Bursa'da, 42 yıl hizmet verdiği eğitimcilikten emekliye ayrılan okul müdürü Bilal Taşçı için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Bursa'da, 42 yıl hizmet verdiği eğitimcilikten emekliye ayrılan okul müdürü Bilal Taşçı için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nun 65 yaşındaki müdürü Bilal Taşçı'yı son mesai gününde mesai arkadaşları ve öğrencileri yalnız bırakmadı. Aynı zamanda doğum günü olan Taşçı'yı okulun koridorlarında toplanan öğrencileri çıkışa kadar alkışlarla uğurladı.

Okul bahçesinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Yılmaz, geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında önemli rol alan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Hizmet ve gelecek vizyonlarının merkezine her daim insanı kattıklarını belirten Yılmaz, "Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit olanlar ile darülbekaya uğurladığımız eğitim camiamızın güzide neferlerini rahmetle yad ediyorum. Bölücü terör örgütünün ömürlerinin baharındayken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın'a, Necmettin Yılmaz'a ve daha nice kahraman eğitimcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli müdürümüz Kadir Taşçı'ya da hayırlı, uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Taşçı da Yılmaz'a, eğitimci arkadaşlarına ve öğrencilere bu anlamlı veda için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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