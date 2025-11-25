Haberler

Bursa'da 24 Öğrenci Viral Enfeksiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrencinin viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandığı belirlendi. Öğrenciler ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrencinin, viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandığı belirlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, sürecin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık birimleri tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Olay, dün Sölöz Mahallesi'ndeki Sölöz İlkokul/Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 24 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadı. Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere sevk edildi. Öğrenciler ayakta tedavi edildi. Yemeklerden de numune alındı.

'DURUMLARI İYİ'

Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sölöz İlkokulu/Ortaokulu'nda 24 Kasım 2025 Pazartesi günü zehirlenme şüphesiyle Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine sevk edilen 24 öğrencimizin yapılan tahlil ve muayeneleri sonuçlarına göre ayakta tedavileri uygulanmış olup, öğrencilerimiz evlerine gönderilmiştir. Hastaneden alınan bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizde mevsimsel bir viral enfeksiyon olduğu tespit edilmiş olup, herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Öğrencilerimizin sağlık durumları iyi olup, gerekli kontroller titizlikle yapılmıştır. Süreç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sağlık birimleri tarafından yakından takip edilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
