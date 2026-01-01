Bursa'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Bursa Şehir Hastanesinde 2025'in son, 2026 yılının ilk bebekleri dünyaya "merhaba" dedi.

2025'in son bebeği Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin 3 kilo 250 gram doğan Yakup Ali ismini verdikleri bebek olurken, yeni yılın ilk bebeği ise Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin 3 kilo 500 gram doğan Alparslan ismini verdikleri erkek çocuğu oldu.

Dünyaya gözlerini açan bebekler ile annelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ve beraberindekiler, Gökgün ile Almaz çiftini hastanede ziyaret etti.

Protokol üyeleri, bebeklere hediyesini verip sağlıklı ömürler diledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, tüm hemşehrilere sağlık ve afiyet içinde huzurlu bir yıl geçirmeyi temenni ettiğini söyledi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin yaklaşık 1500 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük hastanelerinden biri olduğunu aktaran Gürkan, "Bu akşam 2025'in son bebeklerini ve 2026'nın da ilk bebeklerini ziyarete geldik. Onlara hayır dualarımızı ilettik." dedi.

Gürkan, Bursa Şehir Hastanesi'nin yılda üç milyona yakın hastaya hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2026 yılı bizim için çok önemli. Bursa için özellikle 1315 yataklı yeni bir hastanemizle faaliyete girmiş olacak. Sağlık hizmetlerine biraz daha hem kaliteyi hem de hizmeti arttırmış olacağız. Bursa için sadece sağlık alanında değil hızlı trenin, şehir hastanesine giden raylı sistemlerin de hizmete gireceğini düşünürsek bu yıl çok güzel hizmetler alacağımızı düşünüyoruz. Bu akşam ekip arkadaşlarımızla beraber yeni dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret ettik, onlara hayır dualarımızı ilettik. Tüm milletimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve huzurlu yıllar diliyorum."